

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «محمد شهرکی» معرفی شده از بیمارستان قائم (عج) مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌ اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این جوان مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به مردی ۵۲ ساله ساکن گنبد کاووس که از نارسایی کبد در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

وی ادامه داد: کلیه‌ های زنده یاد شهرکی نیز برای پیوند به ۲ بیمار بدحال نیازمند دریافت کلیه در بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

خالقی گفت: همچنین قرنیه‌ های این جوان مرگ مغزی برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به ۲ بیمار بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.