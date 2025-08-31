پخش زنده
پس از گذشت سه روز جستوجو و تلاش غواصان جسد جوان ۲۰ ساله سقزی در سد مهاباد پیدا شد. این جوان روز جمعه حین شنا در دریاچه سد این شهر، غرق شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این جوان سقزی، روز جمعه به همراه خانواده به مهاباد سفرکرده بود و درحین شنا در دریاچه سد این شهر، غرق شده بود.
جستوجو برای یافتن جسد از روز جمعه در دریاچه سد مهاباد آغاز و پس از سه روز، با تلاش نهادهای دولتی و تشکلهای مردمی امروز جنازه از آب بیرون کشیده شد.
سد مهاباد منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه است و مسئولان محلی، بارها نسبت به خطر شنا در این سد هشدار دادهاند.