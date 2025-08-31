پخش زنده
مشاور احزاب و تشکلهای رئیس جمهور، مرز را ظرفیتی ویژه برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین خراسان جنوبی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آهی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی در نشست تشکلهای تخصصی گفت: در دولت چهاردهم به استانهای مرزی توجه ویژهای شده و مرز را به عنوان عاملی برای توسعه میدانیم..
مشاور احزاب و تشکلهای رئیس جمهور، تشکلها را موتور محرکه و بازوی موثر توسعهی کشور دانست و گفت: تشکلها در حوزههای تصمیم گیری و تصمیم سازی شرکت داشته باشند.
آهی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با وجود برخورداری از نخبگان، افراد متخصص و همچنین ظرفیتهای فراوان، به خوبی در سطح ملی معرفی نشده است افزود: در این خصوص میتوان یک روز را به نام بیرجند و پس از آن در پایتخت روزی را به نام خراسان جنوبی نامگذاری کرد تا ظرفیتهای استان برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در استان معرفی شود.
وی با اشاره به در دست ساخت بودن ابر طرح راه آهن شرق در خراسان جنوبی، افزود: به این پروژه اعتبار خوبی تخصیص یافته و امیدواریم تا سه سال دیگر به بهره برداری برسد..
مشاور احزاب و تشکلهای رئیس جمهور همچنین خواستار افزایش بیش از پیش فعالیتهای اقتصادی ایران با افغانستان به دلیل هم مرز بودن با این کشور شد.
آهی همچنین در خصوص مشکلات پیش روی تشکلها به ویژه مشکلات مالیاتی در استان گفت: با توجه به اختیاراتی که به استاندار داده شده باید این موضوعات حل شود.
عدم ماندگاری پزشکان به دلیل آب و هوا و دوری استان، دریافت مالیات از پزشکان بر اساس منطقه، درآمد پایین پزشکان در این خطه کویری، تشکیل جلسه برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، استفاده از مهندسان بومی استان در طرحهای مسکن، کمکهای مستمر به جامعه پزشکی با توجه به محرومیت و وسعت استان، جذب و حفظ پرستاران، ایجاد کارگروه مشترک بین چهار صنف این جلسه، تاکید بر حضور وکلا در نهادهای دولتی، از جمله پیشنهادات و مشکلات تشکلهای تخصصی نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام پرستاران و کانون وکلا خراسان جنوبی بود که در این جلسه مطرح شد