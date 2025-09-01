بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله ابراهیمی از افتتاح همزمان هفت طرح گردشگری و تکمیل طرحهای ساماندهی روستاهای ساحلی استان خبر داد و گفت: حجم سرمایهگذاری طرحهای افتتاح شده این دستگاه اجرایی، از مرز ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد و این موفقیت را باید گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای میراث فرهنگی، رونق صنعت گردشگری، صنایعدستی و افزایش ظرفیتهای اقامتی استان قلمداد کرد.
وی به اشتغالزایی ایجاد شده با سرمایهگذاریهای انجام شده اشاره کرد و افزود: در جریان بهرهبرداری از یک ۷ طرح اقامتی، برای ۵۹ نفر بهطور مستقیم فرصت شغلی فراهم شد که این موضوع، علاوه بر حمایت از صاحبان کسبوکار، به توانمندسازی اقتصادی مناطق هدف کمک میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به طرح ساماندهی گذر گردشگری بافت تاریخی بوشهر، عنوان کرد: این طرح به طول ۸۰۰ متر و با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان، ضمن مرمت اماکن مجاور به افزایش جذابیت بافت تاریخی بوشهر و ارتقا کیفیت محیط گردشگری شهر کمک کرده است.
وی در ادامه به مرمت و احیای اماکن تاریخی مهم استان پرداخت و گفت: عمارت تاریخی مصلحیان با اختصاص ۴ میلیارد تومان اعتبار مرمت شد و حیات دوبارهای یافت. همچنین موزه شهید رئیسعلی دلواری با ۴۰ میلیارد تومان هزینه، اکنون به عنوان محلی فاخر برای معرفی مبارزات این قهرمان ملی مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است.
ابراهیمی ادامه داد: مرمت و ساماندهی پل تاریخی مشیر برازجان نیز با اعتبار ۷ میلیارد تومان استمرار یافته و مجموع هزینه مرمت مساجد تاریخی و موزه مردمشناسی بوشهر به ۲۰ میلیارد تومان رسیده که همگی طی یک سال گذشته و با اعتبار بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان به سرانجام رسیدهاند.
وی از بهرهبرداری ساماندهی سواحل روستاهای شهرستان دشتی خبر داد و تصریح کرد: کار ساماندهی سواحل در روستاهای لاور ساحلی، گلستان و بقعه امامزاده صفاانگیز در روستای کبگان پایان یافته و رسماً افتتاح شد. برای اجرای مرحله نخست این طرح، ۶ میلیارد تومان هزینه و برای تکمیل عملیات اجرایی مرحله دوم ۵ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان مفاد اصلی این طرح مهم اظهار کرد: اقدامات صورتگرفته شامل مرمت بقعه تاریخی و مذهبی صفاانگیز، محوطهسازی سواحل، ساخت آلاچیق و کفسازی بوده که با هدف ارتقای کیفیت گردشگری، بهبود خدمات رفاهی و فراهمسازی محیطی مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی انجام شد.
ابراهیمی بیان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر حفاظت و مرمت میراث مذهبی و فرهنگی منطقه، افقهای تازهای برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید، رونق اقتصاد محلی، افزایش حضور گردشگران و ارتقای سطح زندگی ساکنان روستاها ایجاد خواهد کرد.