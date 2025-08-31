فرمانده انتظامی ابرکوه: کلاهبرداری که اقدام به کلاهبرداری به وسیله رسید بانکی جعلی کرده بود، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمد توکل گفت: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا شهرستان ابرکوه مبنی بر کلاهبرداری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی از او توسط شخصی ناشناس در خرید طلا، پرونده به پلیس آگاهی ارسال شد.

وی افزود: در بررسی ماموران پلیس مشخص شد متهم پس از انجام معامله (خرید طلا) با نشان دادن یک رسید بانکی جعلی در گوشی تلفن همراه خود اعلام می‌کند مبلغ مورد نظر واریز شده و طلا‌ها را تحویل گرفته و محل را ترک می‌کند و سپس طلا را با قیمت پایین تری به شخص دیگری می‌فروشد.

فرمانده انتظامی ابرکوه ادامه داد: با کار اطلاعاتی، متهم شناسایی و دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس به کلاهبرداری با استفاده از رسید ساز جعلی اعتراف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

توکل تصریح کرد: شهروندان حتما سامانه پیامکی حساب‌های بانکی خود را فعال کنند تا با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات مورد نظر اطمینان حاصل کنند.