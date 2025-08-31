مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی سلام گفت: این طرح با هدف افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی، با محوریت محلات و مشارکت مستقیم مردم اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، وجیهه محمدی فلاح ضمن تبیین ابعاد اجرای این طرح اظهار داشت: «سلام» حرکتی اجتماع‌محور و مردمی است که با مشارکت و هم‌افزایی نهاد‌های محلی، مردم و نخبگان هر محله شکل می‌گیرد و در آن خود مردم نقش تصمیم‌ساز و اصلی را ایفا می‌کنند.

وی افزود: هیچ جامعه‌ای بدون اتکاء به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند. سلامت اجتماعی به‌عنوان رکن اصلی جامعه، نیازمند مشارکت همگانی است و «طرح سلام» تلاش دارد این سرمایه اجتماعی را در بستر محلات بازآفرینی کند.

محمدی فلاح با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی نتیجه تغییرات سریع در نظام‌های اجتماعی هستند که هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کنند، گفت: محله به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی بهترین بستر برای اجرای این طرح محسوب می‌شود. شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر محله و استفاده از توان مردم، نخبگان محلی و ظرفیت مراکز تحت نظارت بهزیستی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها و ارتقای کیفیت زندگی داشته باشد.

وی با اشاره به بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی و دستور رئیس‌جمهور محترم یادآور شد: طرح «سلام» به‌عنوان یک حرکت محله‌محور و اجتماع‌محور، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی آغاز شده و هدف اصلی آن ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ایجاد محیطی پرنشاط، امن و حمایتگر است.

مدیرکل بهزیستی البرز همچنین از اجرای پایلوت طرح با موضوع «سالمندی سالم» خبر داد و گفت: در این چارچوب، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و مدارس منتخب به‌عنوان «کانون مهر گفت‌و‌گو» تعیین شدند تا مسائل مربوط به سالمندان، زنان، معلولان و کودکان با مشارکت تسهیلگران، آموزش و پرورش و نخبگان محلی بررسی و پیگیری شود.

او با تأکید بر اهمیت مدارس به‌عنوان محلی امن و مورد اعتماد مردم خاطرنشان کرد: انتخاب این فضا‌ها به دلیل ایجاد تعاملات بین‌نسلی انجام شده است؛ جایی که تجربیات ارزشمند سالمندان در اختیار نسل جوان قرار می‌گیرد و اعتماد اجتماعی تقویت می‌شود.

محمدی فلاح با اشاره به ساختار اجرایی این طرح گفت: طرح «سلام» در سه سطح ملی، استانی و منطقه‌ای تعریف شده و وزارتخانه‌های مرتبط تفاهم‌نامه‌های مشترکی را برای حمایت از این حرکت ملی امضا خواهند کرد. بهره‌مندی از ظرفیت آموزش و پرورش، استفاده از تجربیات سالمندان، ایجاد فضای مشارکتی و همکاری میان سازمان بهزیستی و نهاد‌های مردمی از جمله محور‌های کلیدی این طرح است.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات این طرح بر اساس نیاز‌های محلی و با هدف کاهش مستمر آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی انجام می‌شود. این حرکت ملی، بهبود کیفیت زندگی مردم به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت و زمینه‌ساز نهضت مشارکت مردمی در حوزه سلامت اجتماعی در استان البرز خواهد بود.