افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی
به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،به مناسبت هفته دولت پروژه مشارکتی جدول گذاری، ابنیه فنی، زیرسازی و آسفالت ریزی معابر از محل قیر رایگان در روستاهای خراسانک و قوبوز بخش مرکزی هشترود مجموعا با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
کانال آبیاری جداول بتنی کلیمجانای در روستای کهنمو از توابع بخش مرکزی اسکو به بهرهبرداری رسید. این پروژه با طول ۸۵۵ متر و اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال موجب اشتغال غیرمستقیم برای ۱۰ نفر شده و ۸۰ خانوار کشاورز در روستای کهنمو از مزایای آن برخوردار میشوند.
۲۴ طرح مخابراتی و ۱۰ طرح مدیریت برق شهرستان مرند با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت. این طرحها شامل راه اندازی دکلهای مخابراتی و تقویت آنتن دهی روستاها در حوزه مخابرات و توسعه و بهسازی زیرساخت برقی روستاها در حوزه مدیریت برق شهرستان میباشد.
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب هادیشهر با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان و با مشارکت ۲۵ درصدی سازمان منطقه آزاد ارس از این اعتبار آغاز و کلنگ زنی شد.
سه طرح عمرانی در هریس شامل روکش و آسفالت روستای باروق با هزینهای بالغ بر دو میلیارد تومن به متراژ دو هزار متر مربع توسط بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن افتتاح شد. آسفالت ریزی مسیر خیابان آزادگان به متراژ بیست هزار متر مربع و بهره برداری از دو دستگاه گریدر و جاروب جمعا با هزینه بالغ بر بیست و چهار میلیارد و شش صد هزار میلیون تومان در شهر زرنق انجام شد. همچنین ایستگاه تبدیل اینترنت فورجی به فورجی پلاس در سایت کلوانق با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان و ایجاد اینترنت خانگی در روستاهای منطقه با اعتباری معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد. مجموع هزینه انجام این طرحها بیش از ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
سه واحد مسکن مددجویی بهزیستی در بخش چهاردانگه هوراند افتتاح شد و طرح توسعه و تجهیز کتابخانه عمومی هوراند با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان اجرا شد.
طرحهای عمرانی در روستاهای هرگلان، یایچی، تپیکدره، بارازلو و گنبد عجب شیر با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. در روستای هرگلان پروژه سنگفرش با اعتبار ۸ میلیارد تومان اجرا شد. در روستای یایچی نیز عملیات سنگفرش با هزینه ۲.۵ میلیارد تومان به پایان رسید. معابر روستای تپیکدره با صرف ۸۰۰ میلیون تومان سنگفرش شد. همچنین در روستای بارازلو آسفالت معابر اصلی با اعتباری بالغ بر ۲.۶ میلیارد تومان انجام گرفت. در روستای گنبد نیز جدولگذاری و ابنیه فنی با ۶۰۰ میلیون تومان و عملیات زیرسازی و روسازی معابر با یک میلیارد تومان به سرانجام رسید. علاوه بر این بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای گنبد و بارازلو مجموعاً ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دیگر برای اجرای پروژهها اختصاص داده است.
