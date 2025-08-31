پخش زنده
در این روزهای گرم و طاقتفرسای تابستان، کارکنان بخش فوریتهای برق استان گلستان با نهایت تلاش و آمادگی در کنار مردم حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نیروهای زحمتکش به صورت شبانهروزی در آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا قطعی برق، در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شده و مشکل را برطرف کنند.
تعهد، سرعت عمل و فداکاری این کارکنان سبب میشود که شهروندان با آرامش خاطر بیشتری از خدمات برق بهرهمند شوند و زندگی روزمره، حتی در شرایط سخت جوی و گرمای شدید، با کمترین اختلال ادامه یابد.