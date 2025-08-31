پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای یمن را تسلیت گفت.
به گرارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه به شرح زیر است:
بسم الله القاصم الجبارین
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آل عمران/۱۶۹)
خبر عروج آسمانی مجاهد نستوه و خدمتگزار صدیق ملت یمن، برادر ارجمند جناب آقای احمد غالب ناصر الرهوی، نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرا و یاران وفادارش در پی حمله ددمنشانه و ناجوانمردانه رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی، قلب امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان را جریحهدار ساخت.
این جنایت هولناک که سندی دیگر بر ماهیت تروریستی و خوی درندگی رژیم جعلی صهیونیستی است، نشان از استیصال و زبونی این دشمن قسمخورده در برابر اراده پولادین و مقاومت شکوهمند ملت قهرمان یمن دارد. بیشک، دست پلید استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار از آستین این رژیم منحوس بیرون آمده و این اقدام مذبوحانه، انتقامی کور از ملتی است که با تمام وجود در خط مقدم حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه ایستاده است.
شهادت این خدمتگزاران صدیق، نه تنها خللی در عزم راسخ ملت یمن در مبارزه با ظلم و تجاوز ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک این شهیدان، چون سیلی خروشان، بنیانهای سست رژیم صهیونیستی و حامیانش را در هم خواهد شکست و شعلههای مقاومت را در منطقه فروزانتر خواهد ساخت. این خونهای به ناحق ریخته شده، چراغ راه مجاهدان و پرچمدار پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل خواهد بود.
اینجانب، ضمن محکومیت شدید این جنایت علیه بشریت، شهادت این اسوههای مقاومت و ایثار را به محضر رهبر مجاهد و حکیم انصارالله، جناب آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دولت، ملت مقاوم و خانوادههای داغدار یمنی تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
بیتردید، راه این شهیدان والامقام با صلابت و اقتدار ادامه خواهد یافت و پیروزی نهایی از آن صابران و مجاهدان فی سبیل الله است.
و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ