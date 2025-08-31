به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی گناباد گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید سالاری این شهرستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو کامیون تریلی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ علی رجبی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق خودروی مورد نظر، مقدار ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که‌ در داخل آن جاسازی شده بود را کشف کردند.

وی ادامه داد: در این زمینه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.