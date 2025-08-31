به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی اندیمشک گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های این شهرستان، ماموران کلانتری ۱۱ بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ سید شمس‌اله موسوی افزود: پس از حضور ماموران پلیس در محل مشخص شد یک نفر به دلیل اختلافات قبلی به سمت منزل یکی از شهروندان تیراندازی و از محل متواری شده است.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی عامل تیراندازی را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند، ادامه داد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند پلیس برابر قانون و با اقتدار با آنان برخورد خواهد کرد.



