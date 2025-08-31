فرمانده انتظامی جویبار از کشف ۸ کیلو گرم انواع موادمخدر و دستگیری ۳۲ خرده فروش و معتاد در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف ۸ کیلو گرم انواع موادمخدر و دستگیری ۳۲ خرده فروش و معتاد در اجرای طرح آرامش آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبداله اکبری گفت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با اجرای طرح آرامش با هدف برخورد با خرده فروشان مواد مخدر موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات پلیسی و شناخت مناطق آلوده موفق به کشف ۸ کیلو و ۹۶ گرم انواع موادمخدر و دستگیری ۳۲ خرده فروش و معتاد شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ اکبری با تأکید بر همکاری، همراهی و مشارکت آحاد مردم در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، استمرار طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان جهت جلب رضایت شهروندان و تحقق احساس امنیت را همواره سرلوحه کار پلیس دانست.