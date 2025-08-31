انتخاب هئیت رئیسه شورای شهر یاسوج پس از کش و قوس های فراوان
با ورود دادستان مرکز استان چالش پرماجرای شورای شهر یاسوج خاتمه یافت و هیات رئیسه این شورا مشخص شد.
بر اساس نتایج این انتخابات، سید هدایت اکبری با کسب پنج رأی بهعنوان رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شد، همچنین بهنام عباسنژاد با پنج رأی بهعنوان نایبرئیس شورای شهر برگزیده شد.
در ادامه رأیگیریها، ایمان جاودانه با چهار رأی به سمت دبیر شورا منصوب و محمدرضا آریا نیز با چهار رأی بهعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شدند.
شایان ذکر است، بهنام عباسنژاد برای سومین سال متوالی بهعنوان رئیس شورای شهرستان بویراحمد نیز انتخاب شده است.
از سوی دیگر، عطاالله دانشی، عضو شورای اسلامی شهر یاسوج، در پیامی با مجموعه شورا و شهرداری خداحافظی کرد و ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات همکاران خود، برای اعضای جدید هیئترئیسه و مجموعه مدیریت شهری آرزوی موفقیت کرد.