پخش زنده
امروز: -
جامعه مدرسین قم در پی ترور جمعی از وزرای کشور یمن پیامی صادر و اعلام کرد این جنایت نمیتواند حقطلبی و ایستادگی مردم این کشور را خدشهدار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت نخستوزیر و جمعی از وزرای کشور یمن در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا، گفت: این اقدامات سَبُعانه، بیش از آن که راه خروج اسرائیل از بحران را هموار کند، آنها را به سقوط و خذلان نزدیکتر خواهد کرد.
ملت یمن در جبهه مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم غزه همچنان فعال و مقتدر در میدان خواهد بود.