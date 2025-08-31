به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای کشور یمن در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا، گفت: این اقدامات سَبُعانه، بیش از آن که راه خروج اسرائیل از بحران را هموار کند، آنها را به سقوط و خذلان نزدیک‌تر خواهد کرد.

ملت یمن در جبهه مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم غزه همچنان فعال و مقتدر در میدان خواهد بود.