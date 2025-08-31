جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای کشور یمن در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا، ابراز داشت: «این اقدامات سَبُعانه، بیش از آن که راه خروج اسرائیل از بحران را هموار کند، آنها را به سقوط و خذلان نزدیک‌تر خواهد کرد. ملت یمن در جبهه مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم غزه همچنان فعال و مقتدر در میدان خواهد بود.»

حمله وحشیانه به یمن، اسرائیل را به سقوط نزدیک‌تر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن و شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای این کشور، جامعه مدرسین قم پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حمله وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونی به صنعا و به شهادت رساندن نخست وزیر، وزرا و جمعی از مسئولین کشور یمن را به مردم مقاوم و مظلوم یمن قهرمان تسلیت می‌گوییم.

بی‌شک این جنایت نخواهد توانست حق‌طلبی و ایستادگی مردم عزیز یمن را دچار خدشه کند و این ملت سرافراز در جبهه مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم غزه همچنان فعال و مقتدر در میدان خواهد بود. ملتی که در سایه اعتماد به وعده‌های الهی، پای در راه مبارزه با ظلم و ستم رژیم کودک‌کش صهیونی گذاشته، هرگز عقب نخواهد نشست و با عزت به پیروزی قطعی خواهد رسید، إن‌شاءالله.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن جنایت خبیثانه صهیونیست‌های شرور، اعلام می‌کند:رژیم صهیونیستی این جنایت‌ها را نه از سر اقتدار، بلکه از سر ضعف و حیرانی انجام می‌دهد و این اقدامات سَبُعانه، بیش از آن که راه خروج اسرائیل از بحران را هموار کند، آن‌ها را به سقوط و خذلان نزدیک‌تر خواهد کرد.

خداوند بر وعده خود در نصرت مجاهدان راه خدا، صادق است و عزت و عظمت، سرانجامی نیکو برای مردم عزیز یمن خواهد بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم