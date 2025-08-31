پخش زنده
بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی با تجلیل از دستگاههای برتر استان هرمزگان با شعار دولت در کنار مردم ۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع، در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسمای مرکز خلیج فارس، دبیر جشنوار گفت: در این جشنواره از هفت دستگاه در دو شاخصه حکمرانی و انجام ماموریت در زمینههای تولیدی، زیربنایی و توسعه زیرساخت، سلامت و رفاه، فرهنگی، علمی و آموزشی، عمومی، قضایی و امنیتی و موضوعات خاص تجلیل شد.
ابراهیم شاکری زاده افزود: شرکت سهامی توزیع برق در زمینه زیربنایی، اداره کل شیلات در زمینه تولیدی، اداره کل محیط زیست در زمینه سلامت و رفاه، اداره کل آموزش فنی و حرفهای در زمینه فرهنگی، علمی و آموزشی، اداره کل استاندارد در زمینه عمومی، قضایی و امنیتی و شهرکهای صنعتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در موضوعات خاص با محور سرمایه گذاری و تولید، بعنوان دستگاههای برتر معرفی شدند.
هرمزگان رتبه نخست اقتصادی کشور
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: ارزیابی عملکردی دستگاههای اجرایی یکی از مباحث ضروری است و باید هر ساله صورت بگیرد.
محمد آشوری افزود: پیشرفت استان و کشور به تنهایی و بدون تلاش همه دستگاهها امکان پذیر نیست.
وی گفت: در سه ماهه امسال هرمزگان رتبه نخست اقتصادی را در کشور به خود اختصاص داده است.
استاندار هرمزگان افزود: در هفته دولت ۹۳۴ طرح با اعتبار ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید یا ساخت آنها آغاز شد.
آشوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم بعنوان سرمایههای اجتماعی پشتوانه اصلی برای حکمرانی کشور هستند و باید آنها را به آینده امیدوار کرد.
وی افزود: حاکیمت، مردم و تشکلهای مردمی ضلعهای مهم حکمرانی در کشور هستند.
در مدیریت محکم و قوی باشید
مشاور سیاسی استاندار هرمزگان نیز در این مراسم گفت: دستگاههای اجرایی بعنوان بازوان پیشرفت استان هستند و در این زمینه همراهی همه دستگاههای اجرایی لازم و ضروری است.
حجت الاسلام عطاءالله میرزاده افزود: درکارهای مدیریتی محکم و قوی باشید و پیرو درخواستهای غیر معقول و امیال دیگران نباشید.
وی گفت: اشکالات و قوتهای مدیریت را بادید در کنار هم دید.
تجلیل از مدیران
در پایان این مراسم از فرماندار جاسک، معاون فرمانداری بشاگرد و بخشدار مرکزی بندرعباس بعنوان دستگاههای اجرایی برتر شهرستانها تجلیل شد.
معاون حمل و نقل استانداری، مدیریت بحران استانداری، مدیرکل امور اتباع خارجی و مهاجران، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، معاون هماهنگی و سرمایه گذاری امور اشتغال و معاون فناوری اطلاعات و امنیت استانداری هم بعنوان مدیران برتر داخلی استانداری تجلیل شد.
تجلیل از دستگاههای اجرایی دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، شهرداری بندرعباس، صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهر سازی، راهداری و حمل و نقل جادهای، امور اقتصادی و مالیاتی، امور اقتصادی و دارایی، مدیریت شعب بانکهای ملی، تعزیرات حکومتی، اداره کل زندان های، بهزیستی، آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان بعنوان دستگاههای اجرایی برتر هرمزگان معرفی شدند.
همچنین از مدیرکل دیوان محاسبات، مدیرکل بازرسی، دادستان مرکز هرمزگان و اداره کل دادگستری هرمزگان بعنوان دستگاههای صیانت از بیت المال نیز قدردانی شد.
درحوزه مدیریت بحران بندرشهید رجایی نیز از فرماندهی انتظامی هرمزگان قدردانی شد.
معاون عمرانی، معاون اقتصادی استانداری هرمزگان و مدیرکل حوزه استانداری هرمزگان نیز بعنوان مدیران قابل تقدیر در حوزه پیشبرد دولت وفاق ملی قدردانی شدند.