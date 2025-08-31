در این بسته خبری، چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان گردآوری شده‌است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در نشست با قضات دادگستری استان اعلام کرد: در پنج ماهه امسال، کشف ماینر‌های غیرمجاز در استان کردستان افزایش ۳ برابری داشته است.

در مراسمی ۵۳ دستگاه موتورسیکلت به شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه استان کردستان تحویل داده شد.

در راستای شعار طرح مهر تحصیلی در مراسمی ۲ هزار بسته لوازم التحریر در بین دانش‌آموزان کردستانی توزیع شد.

در مراسمی که در اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد از طرح مهتا (مهارت آموزی تا اشتغال جوانان) رونمایی شد.