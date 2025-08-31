به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، سفارت انگلیس در قاهره روز یکشنبه ۳۱ آگوست (۹ شهریور) تنها چند ساعت پس از آنکه مقامات مصری موانع امنیتی بیرون ساختمان را برداشتند، از تعطیلی ساختمان اصلی سفارت خود در پایتخت مصر خبر داد.

سفارت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات مصری موانع امنیتی اطراف ساختمان سفارت در قاهره را برداشته‌اند و افزود که ساختمان اصلی سفارت تا زمان بررسی تأثیر این تغییرات بسته خواهد بود. مقامات مصری موانع بتنی اطراف سفارت انگلیس در منطقه گاردن سیتی قاهره را برداشتند و اعلام کردند که این کار برای تسهیل ترافیک در این منطقه و خیابان‌های اطراف انجام شده است.

مقامات انگلیس اخیراً احمد عبدالقادر میدو، فعال مصری را که با افرادی که قصد حمله به سفارت قاهره در لندن را داشتند، مقابله کرده بود، بازداشت کرده بودند، اما چند روز بعد پس از مداخله وزارت خارجه مصر وی را آزاد کردند.

در همین راستا، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، با جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا، تماس گرفت و به او اطمینان داد که وزارت امور خارجه «از نزدیک» تحولات مربوط به دستگیری احمد عبدالقادر (معروف به «میدو») در لندن را که عصر دوشنبه گذشته ۲۵ آگوست (۳ شهریور) رخ داد، دنبال می‌کند. عبدالعاطی خواستار افشای سریع شرایط دستگیری، دلایل آن، نتایج تحقیقات و آزادی فوری او شد.

عبدالعاطی به سفارت مصر در لندن دستور داد تا با مقامات ذیصلاح انگلیسی ارتباط برقرار کند تا به سرعت شرایط مربوط به دستگیری میدو را روشن کنند، تمام خدمات کنسولی را به او ارائه دهند و برای تضمین آزادی سریع او تلاش کنند. وزیر امور خارجه مصر پیش از این و در پی حملات به سفارت مصر در لندن اعلام کرده بود که «مصر حق دارد به کشور‌هایی که «مطابق با کنوانسیون وین از سفارتخانه‌های مصر محافظت نکرده‌اند» پاسخ دهد و اقدام متقابل انجام دهد. شایان ذکر است که موانع امنیتی بتنی اطراف ساختمان سفارت خانه‌ها در قاهره از سال ۲۰۱۱ و در پی نا آرامی‌های انقلاب ۲۵ ژانویه علیه حسنی مبارک و به منظور حفاظت از ساختمان سفارت خانه‌ها قرار داده شده بود.