روستاییان، کشاورزان و عشایر با پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه از خدمات بازنشستگی بیمه روستایی بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در کشور سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی گفت حدود ۲۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در بیش از ۶۲ هزار روستا زندگی می‌کنند که تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرارگرفته‌اند.

حامد قادرمرزی افزود: ۷۰ درصد حق بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر را دولت پرداخت می‌کند و جامعه هدف شامل عشایر، روستاییان، ساکنان شهر‌های کم جمعیت و کشاورزان که از بیمه بهره‌مند نیستند، می‌توانند با عضویت در صندوق بیمه اجتماعی از خدمات بازنشستگی این صندوق بهره‌مند شوند.