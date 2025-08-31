به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز یک شنبه (نهم شهریور) در نشست شورای ورزش و جوانان استان گفت: ورزش همگانی بستر ورزش قهرمانی است و باید برنامه‌ای تدوین شود تا از ظرفیت شرکت‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های فرهنگی برای نهادینه کردن ورزش همگانی در استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به ورزش قهرمانی، تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا در بسیاری از رشته‌هایی که روزی نام‌آور بودیم، دوباره به جایگاه اول بازگردیم چرا که خوزستان در همه رشته‌ها سرشار از استعداد است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در میان بانوان جامعه ما استعداد‌های بسیار درخشانی وجود دارد که نیاز به حمایت و فرهنگ‌سازی دارد، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تمهیدات لازم برای حضور بانوان در ورزشگاه در یک فضای مناسب اندیشیده شود.

موالی زاده با اشاره به حضور دو تیم از خوزستان در لیگ برتر فوتبال، گفت: به صورت جدی از همه تیم‌های استانی خودمان باید حمایت کنیم؛ در این راستا نگرانی‌ها در مورد زمین بازی برای استقلال خوزستان برطرف شده است و امکان برگزاری بازی‌های خانگی این تیم هم در آبادان و هم در اهواز فراهم خواهد شد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی از افتتاح پروژه‌های ورزشی در هفته دولت خبر داد و افزود: فردا استخری در دشت آزادگان و همچنین زمین چمن و سالن‌های ورزشی در چند نقطه دیگر افتتاح خواهد شد.

موالی زاده احیای ورزش کارگری را خواستار شد و گفت: ورزش کارگری که خاستگاه برخی رشته‌های ورزشی است باید دوباره احیا شده و مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار خوزستان با اشاره به تاریخ غنی ورزش در خوزستان، بیان کرد: بخشی از تاریخ ورزش کشور در خوزستان شکل گرفته و اگر خوزستان را از تاریخ ورزش ایران حذف کنید، آن تاریخ قابل نوشتن نیست.

موالی زاده با اشاره به مصوبات جلسه، گفت: اهدای زمین به مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک پاریس، برگزاری مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی و حمایت از اعزام ورزشکاران به مسابقات کشور‌های اسلامی از جمله این مصوبات بود.