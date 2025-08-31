پخش زنده
استانداردر ديدار با معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان دامپزشکي کشور با اشاره به ظرفيتهاي اقتصادي استان در تأمين کالاهاي اساسي کشور، براستفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد چابهار، سيستان و منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه براي توسعه صادارات و واردات تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عليرضا رفيعي پور رئيس سازمان دامپزشکي کشور نيز با اشاره به توانمنديهاي اقتصادي استان، بر ضرورت قانونمندي و رعايت استانداردهاي بهداشتي و قرنطينهاي در توسعه تجارت تأکيد کرد و گفت : اين سازمان با نگاهي مبتني بر شرايط زمان و مکان، از تمامي ظرفيتهاي منطقه براي رفع نيازهاي کشور بهره خواهد برد.