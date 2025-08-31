شانزدهمین اردوی ادبی تماشا با هدف تربیت و پرورش بانوان شاعر و ارتقای کیفی شعر بانوان با حضور بیش از ۷۰ بانوی شاعر در حوزه هنری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میلاد عرفان پور مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در اولین نشست از گام دوم دوره ادبیات تماشا گفت: قرار است در این گام با توجه به تجربیات گام اول برنامه آموزشی کیفی‌تر و سنجیده‌تری در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از استادان و چهره‌های برجسته حوزه ادبیات و فرهنگ استفاده خواهد شد افزود: قرار است کارگروهی متشکل از اعضای این دوره که در حوزه نقد ادبی علاقمند به فعالیت هستند به شکل تخصصی با نظر استادان و کارشناسان مشغول به فعالیت شوند.

عرفان پور گفت: سیر مطالعاتی ویژه‌ای برای عزیزان دوره تماشا در گام دوم در نظر گرفته شده است که در تقویت بنیه دانش افزایی به این عزیزان کمک خواهد کرد.

وی افزود: اردوی ادبی تماشا هرماه با حضور بانوان شاعر در حوزه هنری برگزار می شود.

در ادامه این نشست وحید یامین پور نیز در حوزه جایگاه و تأثیرگذاری شعر بانوان در جامعه سخنرانی کرد.

اولین نشست گذشته اردوی ادبی تماشا در آذرماه سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.