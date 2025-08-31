به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم ابتدا معاون صدای رسانه ملی، علی بخشی‌زاده درخصوص فعالیت این دو شبکه رادیویی در ماه‌های محرم و صفر گفت: این دو شبکه رادیویی در چند سال فعالیت خود به یک بلوغ رسیدند و جوانی خود را پشت سرگذاشتند.

وی افزود: رادیو محرم در موضوع تبیین انقلاب سیدالشهدا بی‌نظیر عمل کرد. اگرچه ۱۵ شبکه رادیویی در این ایام فعالیت قابل توجه داشتند، اما رادیو محرم تاجی در میان شبکه‌های رادیویی معاونت صدای رسانه ملی شد.

معاون صدای رسانه ملی افزود: رادیو اربعین هم با تلاش مدیر این شبکه، اقای جواد تشکری شاخص‌های ملموسی داشت.

میزان ارتباط مخاطبان این شبکه رادیویی با سامانه ۱۶۲ نشان از توجه مردم به شبکه رادیو اربعین بود.

وی در پایان بیان داشت: فرصت شناسی دقیق این دو شبکه رادیویی در ایام محرم و صفر ستودنی بود.

رئیس رسانه ملی در ادامه این نشست در‌خصوص فعالیت این دو شبکه رادیویی گفت: همه‌ما مدیون رادیو در رسانه ملی هستیم، رادیو همیشه سازنده بوده و اخلاق و پاکی و صفا از همکارانمان دیده شده است.

جبلی افزود: ۲ دلیل برای حضور من در این مراسم وجود داشت، دلیل اول آن در پایان دفاع مقدس ۱۲ روزه وارد ایام محرم و صفر شدیم، و رنگ این دو‌ماه تحت تاثیر یک دفاع مقدس ۱۲ روزه قرار گرفت.

وی ادامه داد: توجه بسیار خوبی در برنامه‌های تولید شده در این دو شبکه رادیویی در این دوماه صورت گرفت.

جبلی گفت: دلیل دوم حضور بنده در این مراسم قدردانی از همکاران عزیزامان در لحظه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای خبر بود که همکاران رادیویی با همان روحیه بلند، پرچم رسانه ملی را بالا نگه داشتند.