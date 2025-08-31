مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی که شش ماه است در فرانسه به جرم بازگو کردن حقیقت جنایات رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی در غزه در زندان به سر می‌برد، امروز به نماد ایستادگی و آزادگی بدل شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی که شش ماه است در فرانسه به جرم بازگو کردن حقیقت جنایات رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی در غزه در زندان به سر می‌برد، امروز به نماد ایستادگی و آزادگی بدل شده است. صدایی که گرچه در بند قرار گرفته، اما پژواک آن همچنان در دل آزادگان جهان شنیده می‌شود. این اتفاق بار دیگر نشان داد آنچه غرب و به ویژه فرانسه از آزادی بیان می‌گویند، چیزی جز شعاری پوشالی نیست