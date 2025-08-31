\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0639\u0633\u06af\u0631\u06cc (\u0639) \u062f\u0631 \u06f8 \u0631\u0628\u06cc\u0639\u200c\u0627\u0644\u0627\u0648\u0644 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f6\u06f0 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0642\u0645\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06f2\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0632\u0647\u0631 \u0645\u0639\u062a\u0645\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0627\u0645\u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0642\u062f \u067e\u062f\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0648\u0627\u0631\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0627 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0634\u06cc\u0639\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f \u062a\u0627 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u067e\u0631 \u06a9\u0646\u062f.\n\n\n