پخش زنده
امروز: -
۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سنواتی کشور برای رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست بررسی طرحهای آب و فاضلاب شهرستان لنجان گفت: تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان از این میزان اعتبار، جذب و در طرحهای آبرسانی، ارتقاء تاسیسات و اصلاح خطوط انتقال و بازسازی شبکه فرسوده توزیع آب روستاهای کشور هزینه شده است.
هاشم امینی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیرینه و جدی مردم شهرستان لنجان نبود شبکه جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب بوده است، افزود: از ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۸۹ تنها ۳۰ درصد از طرح فاضلاب این شهرستان پیشرفت کرده بود، اما با پیگیریهای مسوولان استانی و ورود بخش صنعت، پیشرفت بسیار قابل توجهی در اجرای تاسیسات و شبکه فاضلاب شهرستان لنجان رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه نخستین قرارداد متقابل کشور جهت اجرای طرح فاضلاب شهرستان لنجان در دهه ۱۳۹۰ منعقد شد و تا امروز پیشرفت خوبی داشته است، ادامه داد: امروز بسیاری از مناطق شهری شهرستان لنجان تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارند و پساب حاصل از آن نیز در بخش صنعت استفاده میشود.
امینی همچنین به وجود تصفیهخانه آب باباشیخعلی شهرستان لنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این تصفیهخانه تامینکننده اصلی آب شرب ۶۰ شهر و ۳۸۰ روستا در استان است، باید بهگونهای برنامهریزی شود تا مشکلی برای تامین آب شرب مردم این شهرستان وجود نداشته باشد و مشکلات جزئی آبرسانی در شهرهای باغبهادران و چرمهین نیز برطرف شود.
وی از آبرسانی به واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر فولادشهر نیز خبر داد و افزود: این شهر خاستگاه توسعه مسکن استان به شمار میرود و آبرسانی به واحدهای جدید، مستلزم همکاری شرکت عمران و شهرداری فولادشهر در راه اندازی و تکمیل زیرساختهای مناطق در حال توسعه است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به اینکه هم اکنون آب مورد نیاز حداقل ۷۰ درصد از فضای سبز شهر اصفهان از طریق پساب تامین میشود، افزود: با توجه به کاهش قابل توجه منابع آبی وتوسعه فضاهای شهری فولادشهر، مسوولان این شهر باید برنامهریزی لازم جهت استفاده از پساب برای حفظ و توسعه فضای سبز را در دستور کار قرار دهند.