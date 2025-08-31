معاون وزیر کار در قائم شهر: استان مازندران در اشتغال، ظرفیت بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به مازندران و در مراسم افتتاح پنج طرح اشتغال مددجویان بهزیستی در قائمشهر با اشاره به عملکرد برتر استان مازندران در جذب اعتبارات و نرخ بیکاری کمتر از میانگین کشور، از آغاز دو برنامه ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین اعتباری مواد اولیه خبر داد.
دکتر حسینی گفت: سال گذشته بیش از ۵ همت اعتبار به استان مازندران اختصاص یافت که ۶۹ درصد آن جذب شد؛ رقمی بالاتر از میانگین کشوری. نرخ بیکاری استان نیز کاهش معناداری یافته و اکنون از میانگین ملی پایینتر است.
وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی بالای مردم مازندران، این شاخص را نشانه امید به فعالیت اقتصادی دانست و افزود: امسال دو برنامه ویژه داریم؛ اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای کشاورزی، آبزیان، صنایعدستی و مشاغل خانگی و همچنین تأمین اعتباری مواد اولیه که نخستین مدل آن در حوزه پوشاک طی دو هفته آینده رونمایی میشود.
ایجاد ۳۴۰۰ فرصت شغلی در مازندران
مدیرکل بهزیستی مازندران هم از عبور استان از سقف تعیینشده در اشتغال مددجویان خبر داد و گفت: برنامه کشوری برای ما سهمیه سه هزار شغل تعیین کرده بود، اما با عزم جدی، همدلی دستگاهها و پیگیری شبانهروزی همکاران، توانستیم ۳۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد کنیم؛ یعنی ۱۱۴ درصد تحقق برنامه.
فریبا بریمانی با تشریح مسیرهای متنوع اشتغال، از پرداخت وامهای خوداشتغالی قرضالحسنه تا مشوقهای بیمهای کارفرمایان و معرفی مددجویان به بازار کار، تأکید کرد: تمام هدف ما این است که مددجویان تنها گیرنده خدمت نباشند؛ بلکه به استقلال اقتصادی برسند و حتی خودشان کارآفرین سایرین شوند.
فرماندار قائمشهر هم افتتاح پنج طرح اشتغال و کارآفرینی را نماد حرکت رو به جلو شهرستان توصیف کرد.
قربانی با اشاره به سرمایهگذاری ۶۰ میلیارد ریالی، شامل ۱۵ میلیارد ریال سهم دولت و مابقی با همت و سرمایهگذاری خود مددجویان، گفت: این طرحها فقط ایجاد شغل نیستند؛ بلکه سرمایهای پایدار برای افزایش رفاه، کاهش بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی در شهرستان خواهند بود.
وی تأکید کرد که حمایت از اینگونه طرحها، آیندهای روشن برای قائمشهر رقم خواهد زد.
خانم حلالبین، کارآفرین و مؤسس مرکز آموزش رباتیک و هوش مصنوعی گفت: این مرکز با حمایت بهزیستی راهاندازی شده و در دو حوزه رباتیک و برنامهنویسی تخصصی هوش مصنوعی فعالیت میکند.
او توضیح داد که دورهها برای گروههای سنی ۱۰ تا ۱۸ سال و دانشجویان طراحی شده تا هنرجویان از مبانی برنامهنویسی تا اجرای مدلهای ساده، هوش مصنوعی را فراگرفته و حتی در نوجوانی وارد بازار کار شوند.