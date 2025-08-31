دو طایفه رئیسی و دهانی در دهستان هیت شهرستان قصرقند پس از ۲۰ سال اختلاف با پیگیری علما، ریش‌سفیدان، معتمدین و اعضای شورای تأمین صلح وسازش کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مراسم صلح و سازش در مسجد جامع دهستان هیت با حضور فرماندار شهرستان، اعضای شورای تأمین، سران طوایف جنوب استان، علما، ریش‌سفیدان، معتمدین و جمع زیادی از مردم برگزار شد.

در این آیین، دو طایفه با در آغوش گرفتن یکدیگر اختلافات گذشته را کنار گذاشتند و بر اتحاد، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برای توسعه منطقه تأکید کردند.

فرماندار قصرقند، گلنسا مبارکی، با تأکید بر اهمیت صلح و سازش، از تلاش‌های معتمدین و علما قدردانی کرد و گفت: کنار گذاشتن کینه و دشمنی و حرکت به سمت علم‌آموزی، بزرگ‌ترین سرمایه برای آینده جوانان است.

وی همچنین بر ضرورت جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو و همزیستی به جای خشونت تأکید کرد و افزود: گذشت و بخشش، لذتی دارد که تنها در سایه صلح پایدار به دست می‌آید.