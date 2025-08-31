به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه‌ها با تمرکز بر زندگی سراسر رنج و حکمت امام یازدهم، به بررسی سیره، غربت ایشان در شهر سامرا، و نقش کلیدی آن حضرت در هدایت شیعیان در دوران سخت امامتشان می‌پردازند.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «در پناه آفتاب» که در شامگاه شهادت پس از اذان مغرب به صورت زنده بر روی آنتن می‌رود، با روایت‌ها و حکایت‌هایی از زندگی امام حسن عسکری (ع)، یاد ایشان را زنده نگه می‌دارد.

همچنین، برنامه «از سامرا تا ظهور» در روز شهادت ایشان وبرنامه «خورشید سامرا» جزو برنامه‌های رادیوی تهران به این مناسبت است که با نگاهی عمیق به سیره و سبک زندگی آن امام همام، ابعاد مختلف شخصیت نورانی ایشان را برای شنوندگان روشن می‌سازد.

این برنامه‌ها فرصتی است تا با اندیشه‌ها و راه و روش امام حسن عسکری (ع) بیشتر آشنا شویم و در سوگواری ایشان، سبک زندگی و نگاه ایشان را بیاموزیم.

یکشنبه همزمان با اذان مغرب، دل‌هایمان در سوگ یازدهمین ستاره هدایت، امام حسن عسکری (ع) می‌سوزد.

شبکه رادیویی تهران با ویژه برنامه «در پناه آفتاب» از ساعت ۱۹:۳۰، به سیره، غربت و نقش کلیدی ایشان در آماده‌سازی دوران غیبت می‌پردازد.

برنامه «از سامرا تا ظهور»، سفری معنوی است به عمق تاریخ، برای درک غربت و مظلومیت امامی که در شهر سامرا، تحت شدیدترین نظارت‌ها، چراغ هدایت را فروزان نگه داشتند و با کارشناسان برنامه همراه می‌شویم که چگونه آن حضرت، با وجود تمام محدودیت‌ها، شیعیان را برای دوران غیبت فرزندشان آماده کردند و بذر امید به عدالت جهانی را در دل‌ها کاشتند.

رادیو تهران از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ویژه برنامه‌ای زنده «از سامرا تا ظهور» میزبان دل‌های عاشق و منتظر خواهد بود.

این برنامه قرار است به تهیه کنندگی فاطمه ربانی و با همراهی کارشناسان مهدی آقابیگی و سیدحامد رشیدالسادات اجرا شود.

در این ویژه‌برنامه، محورهایی، چون زندگی امام حسن عسگری (ع) وغربت ایشان در سامرا و زندگی تحت نظر حکومت عباسی، نقش امام در آماده‌سازی عصرغیبت و ارتباط با نواب خاص امام زمان (عج)، تقیه و مدیریت در بحران‌های سیاسی و اعتقادی و ارتباط ایشان با جوانان و تربیت نسل منتظر و مسئولیت‌پذیر و ارتباط امروز ما با امام زمان (عج) از مسیر امام حسن عسگری (ع) از محور‌های مهم این ویژه برنامه است تا تصویری روشن از جایگاه این امام همام در تاریخ و زندگی امروز ترسیم شود.

در ادامه سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) با ویژه برنامه «خورشید سامرا» از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه به بررسی سیره و سبک زندگی آن امام همام می‌پردازد.

برنامه «خورشید سامرا» که با تهیه‌کنندگی حماد خزایی، به صورت زنده بر روی پخش شبکه قرار می‌گیرد، در نظر دارد تا با نگاهی عمیق به زندگی سراسر رنج و مبارزه حضرت امام حسن عسکری (ع)، ابعاد مختلف سیره و راه و روش ایشان را برای شنوندگان روشن سازد.

در این برنامه، ضمن مرور بر شرایط دشوار سامرا و غربت امام یازدهم (ع) در دوران امامتشان، به جنبه‌های تربیتی و اجتماعی روش زندگی ایشان پرداخته خواهد شد؛ امامی که با وجود تمام محدودیت‌ها، همواره چراغ هدایت شیعیان بودند و جامعه را برای دوران غیبت آماده می‌ساختند.

علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌ها را از طریق موج FM ردیف ۹۴ مگاهرتز، موج AM ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز، وبگاه www.radiotehran.ir، شناسه @radiotehranplus در پیام‌رسان‌های داخلی و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۴ دنبال کنند.