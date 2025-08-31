پخش زنده
در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
«بسمه تعالی
جوانان عزیز قهرمان والیبال
با بازی خوب خود دل ملت ایران را شاد کردید. از همهی شما متشکرم.
سیدعلی خامنهای
۱۴۰۴/۶/۹»
شایان ذکر است، تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب هشت پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابتها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.