به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسمه تعالی

جوانان عزیز قهرمان والیبال

با بازی خوب خود دل ملت ایران را شاد کردید. از همه‌ی شما متشکرم.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۴/۶/۹»

شایان ذکر است، تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب هشت پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابت‌ها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.