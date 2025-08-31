به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، پیست موتورسواری کراس در طرح ساحلی مروارید لیسار ، واقع در ساحل حجت‌محله، افتتاح شد.

این پیست، که در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع احداث شده، به عنوان نخستین فضای رسمی برای ورزش موتورکراس در منطقه لیسار شناخته می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه ورزش‌های موتوری، جذب گردشگران ورزشی و برگزاری رویداد‌های استانی و منطقه‌ای فراهم آورد.