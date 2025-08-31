به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ با بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۸ طرح در آخرین روز از هفته دولت با حضور «کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و «چراغی» نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دهلران، مجموع طرح‌های این هفته به ۹۸ طرح عمرانی آموزشی تولیدی و خدماتی رسید که اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در بر داشته‌ است.

یک فضای آمورشی با زیربنای یک هزار و ۵۵۰ متر مربع، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی بخش خصوصی، اجرای طرح آبیاری نوین در اراضی، تکمیل ۸ کیلومتر از محور دهلران _ اندیمشک در دو لاین رفت و برگشت و آسفالت تعدادی از روستا‌های این شهرستان بخشی از طرح‌هایی بود که در آخرین روز هفته دولت تقدیم مردم این شهرستان شد.