به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم، ملکی پور، مدیر کانون فرهنگی تربیتی کوثر، با اشاره به جایگاه ائمه اطهار (ع) گفت: ائمه اطهار (ع) چراغ هدایت و سفینه نجات بشریت هستند و کربلا به عنوان مرکز مدار انسانیت و دین، نجات‌بخش ماست.

وی بر اهمیت انس با قرآن کریم تأکید کرد و افزود: باید فرزندانمان را با قرآن مانوس کنیم تا با برکت حضور در مسیر قرآن و ایمان، زندگی پررونق و معنوی داشته باشند.