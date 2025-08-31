پخش زنده
مراسم سوگواری “یاسهای نبوی” به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) با حضور دانشآموزان استان در سالن کوثر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم، ملکی پور، مدیر کانون فرهنگی تربیتی کوثر، با اشاره به جایگاه ائمه اطهار (ع) گفت: ائمه اطهار (ع) چراغ هدایت و سفینه نجات بشریت هستند و کربلا به عنوان مرکز مدار انسانیت و دین، نجاتبخش ماست.
وی بر اهمیت انس با قرآن کریم تأکید کرد و افزود: باید فرزندانمان را با قرآن مانوس کنیم تا با برکت حضور در مسیر قرآن و ایمان، زندگی پررونق و معنوی داشته باشند.