عراقچی به تیم ملی والیبال جوانان: کام ملت ایران را شیرین کردید
وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی، قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران را در رقابتهای مردان کمتر از ۲۱ سال جهان تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام نوشت: تیم ملی والیبال جوانان ایران، با هدایت مربی ایرانی و ارادهای استوار، بار دیگر به قله افتخار جهان دست یافت و بدون حتی یک شکست و با غلبه بر بزرگترین قدرتهای والیبال جهان، نشان داد که جوانان ایرانی شایستهی بالاترین افتخارات بینالمللی هستند.
وزیر خارجه افزود: قهرمانی جوانان غیور والیبال کشورمان در مسابقات جهانی که با اقتدار هر چه تمام به دست آمد، کام ملت ایران را شیرین کرد و بار دیگر اراده و غرور ملی جوانان ایران اسلامی را تجلی بخشید. این موفقیت بزرگ، حاصل تلاش، همدلی و تعهدی بینظیر است که نهتنها نام ایران عزیز را در جهان والیبال جاودانه کرد، بلکه نویدبخش آیندهای روشن و پرامید برای ورزش کشورمان است. این پیروزی غرورآفرین را به همهی مردم ایران و به ویژه به خانوادهی بزرگ والیبال کشور و همه بازیکنان و مربیان آنها تبریک میگویم.
تیم والیبال جوانان ایران با شکست ایتالیا ضمن کسب نهمین برد پیاپی خود، بدون شکست به مقام قهرمانی مسابقات مردان زیر ۲۱ سال جهان دست پیدا کرد.