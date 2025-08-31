به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولی‌فقیه در استان در جمع اعضای شورای سیاستگذاری و پشتیبانی فعالیت‌های مهدوی گفت: مهدویت نگاهی به آینده دارد و رسالت اصلی آن روبه‌رو شدن با تغییرات و تحولاتی است که در جهان با آن مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی افزود در هر دوره‌ای که مسئولیتی داریم باید جلوی آسیب‌ها و اشکالات را بگیریم و فرهنگ مهدویت را در جامعه گسترش دهیم.

حجت‌الاسلام عرب‌پور مدیر بنیاد فرهنگی مهدویت استان هم از برگزاری آیین های جشن ، برنامه های فرهنگی ، مسابقه ملی کتاب‌خوانی ، سه‌شنبه‌های مهدوی، موکب مهدویت و نمایشگاه کتاب مهدویت با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی در ادارات بمناسبت 9 ربیع‌الاول خبر داد