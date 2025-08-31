پخش زنده
جشن محوری سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) در گلزار شهدای کرمان برگزار می شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولیفقیه در استان در جمع اعضای شورای سیاستگذاری و پشتیبانی فعالیتهای مهدوی گفت: مهدویت نگاهی به آینده دارد و رسالت اصلی آن روبهرو شدن با تغییرات و تحولاتی است که در جهان با آن مواجه هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادیسلیمانی افزود در هر دورهای که مسئولیتی داریم باید جلوی آسیبها و اشکالات را بگیریم و فرهنگ مهدویت را در جامعه گسترش دهیم.
حجتالاسلام عربپور مدیر بنیاد فرهنگی مهدویت استان هم از برگزاری آیین های جشن ، برنامه های فرهنگی ، مسابقه ملی کتابخوانی ، سهشنبههای مهدوی، موکب مهدویت و نمایشگاه کتاب مهدویت با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی در ادارات بمناسبت 9 ربیعالاول خبر داد