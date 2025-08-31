علی تاجر نیا مدیر عامل باشگاه استقلال تهران در سفر به سیستان و بلوچستان از زیرساخت‌های ورزشی رشته فوتبال در زاهدان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران گفت: تشکیل آکادمی برای استعدادیابی و تیم استقلال زاهدان جهت حضور در لیگ دسته دو کشور از برنامه‌های این باشگاه فرهنگی ورزشی در این استان است

علی تاجرنیا افزود: با توجه به استعداد‌های فوتبالی زیادی که در این استان وجود دارد امیدواریم سال آینده شاهد حضور این تیم در لیگ دسته یک کشور باشیم

همچنین فداحسین مالکی نماینده حوزه انتخابیه مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید گفت: با توجه به استعداد‌های ورزشی زیادی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و نبود اسپانسر جهت حمایت از ورزشکاران که بزرگترین مشکل این استان است با تیم‌های بزرگ کشور صحبت و رایزنی صورت گرفته تا با حمایت این تیم‌ها ورزشکاران این استان هم بتوانند به لیگ‌های کشوری راه پیدا کنند.

ادهم کرد زابلی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان هم از آمادگی و واگذاری زمین‌های چمن فوتبال در مجموعه دهکده المپیک و مجموعه ورزشی امام علی علیه السلام زاهدان به تیم‌های مورد حمایت باشگاه استقلال خبر داد.