بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش رایگان بیمه سلامت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: سازمان بیمه سلامت افراد بدون بیمه درمان دهک بندی ۱ تا ۵ را رایگان تحت پوشش دارد و ۳۰ تا ۶۰ درصد حق بیمه دهکهای ۶ تا ۹ را نیز پرداخت میکند.
محمد حسین صفاری با بیان اینکه ۶۵ درصد دهکهای ۱ تا ۵ تحت پوشش بیمه سلامت هستند، افزود: مشمولان میتوانند با شماره گیری کد دستوری (#۱۶۶۶* ستاره ۱۶۶۶مربع) از وضع پوشش بیمه درمانی خود مطلع شوند و سامانه تلفنی رایگان ۱۶۶۶ هم ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات بیمه شدگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز خدمات رسانی بیمه سلامت بدون هیچ وقفهای ادامه داشت و با تمدید خودکار بیمه شدگان و مراکز درمانی طرف قرارداد این موضوع تسهیل شد.
صفاری با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۱۰ هزار بیمار خاص و سخت درمان در این استان نشان دار شدهاند گفت: تاکنون یک و یک دهم همت هزینه درمان این بیماران بوده است.
وی بیان اینکه در راستای بند ۱ سیاستهای کلی جمعیت و با استناد به تبصره ۱۷ قانون بودجه، خدمات درمان ناباروری از سال ۱۴۰۰ وارد تعهدهای بیمهای شده است، گفت: ۵۱۰ میلیارد ریال هزینه برای درمان بیش از چهار هزار زوج نابارور پرداخت شده است.
صفاری افزود: طبق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش تعرفهای هزینه خدمات درمان ناباروری زیر پوشش بیمه سلامت در مراکز دولتی دانشگاهی ۹۰ درصد تعرفه دولتی، در مراکز عمومی غیر دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی و در بخشهای خصوصی ۷۰ درصد است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: علاوه بردرمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال در مراکز دولتی، طبق ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران بدون پوشش بیمهای و شیردهی همچنین کودکان آنها تا پایان پنج سالگی بیمه رایگان سلامت میشوند.