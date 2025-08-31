پخش زنده
امروز: -
بانکها برای پرداخت تسهیلات اشتغالزا فقط تا پایان شهریور فرصت دارند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،استاندار کرمان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: با وجود بهبود نرخ بیکاری در استان ، از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه و بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد .
آقای سالاری معاون اقتصادی استاندار نیز در این نشست از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه کرد و گفت: بانکها باید با پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی به دولت برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال کمک کنند.
آقای وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم از ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری خبر داد و گفت: با ایجاد این شغلها، نرخ بیکاری استان در مقایسه به پارسال کاهش یافته است.