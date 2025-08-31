نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: در جنگ ۱۲ روزه، نیرو‌های مسلح در کنار مردم با اقتدار وارد میدان شدند و دشمن را به عقب راندند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی با گرامیداشت شهدای پدافند هوایی افزود:نیرو‌های آفندی و پدافند هوایی بخش‌های اصلی این نبرد بودند که عزت و سربلندی تاریخی را خلق کردند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوبشرق ارتش هم با اشاره به سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء گفت: ۳۶ نفر از شهدای جنگ تحمیلی اخیر از نیرو‌های پدافند هوایی بودند که در خط مقدم مقابله با دشمن جانفشانی کردند.

امیر غلامعلیان اعلام کرد امروز نیز آمادگی ما بسیار فراتر از گذشته است و اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود، قطعاً پاسخی کوبنده‌تر دریافت خواهد کرد.

در آستانه‌ سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء مسعود محمدی خبر نگار خبر گزاری صداسیما محمدی گزارشی تهیه کرده از توان موشکی ایران مقتدر که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مایه سربلندی ایرانیان در جهان بود.