بزرگداشت چهلمین روز درگذشت حاج حسن جوشن در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار محمد تهرانی مقدم یکی از سرداران هشت سال دوران دفاع مقدس با بیان اینکه حاج حسن جوشن ، بسیجی مخلص ، مردخستگی ناپذیر جبهه‌های نبرد با دشمن بود گفت : مردانی همچون حاج جوشن برای دفاع از خاک وطن و ارزش‌های دینی و اسلامی آزادانه برابر دشمن ایستادند و وظیفه امروز ما پیروی از آرمان‌های والای امام و شهدا و دفاع از وطن برابر هرگونه ظلم و توطئه است.

وی با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح و اتحاد و وحدت مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود : دشمنان قسم خورده کشور بدانند ، ملت بیدار ، بصیر و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی از هیچ توطئه و ترفندی نمی‌هراسد و تا پای جان ، پای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.