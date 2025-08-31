پخش زنده
مراسم چهلمین روز درگذشت حاج حسن جوشن ، پیرجبهههای دوران دفاع مقدس عصر امروز در گلزار شهدای رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار محمد تهرانی مقدم یکی از سرداران هشت سال دوران دفاع مقدس با بیان اینکه حاج حسن جوشن ، بسیجی مخلص ، مردخستگی ناپذیر جبهههای نبرد با دشمن بود گفت : مردانی همچون حاج جوشن برای دفاع از خاک وطن و ارزشهای دینی و اسلامی آزادانه برابر دشمن ایستادند و وظیفه امروز ما پیروی از آرمانهای والای امام و شهدا و دفاع از وطن برابر هرگونه ظلم و توطئه است.
وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و اتحاد و وحدت مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود : دشمنان قسم خورده کشور بدانند ، ملت بیدار ، بصیر و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی از هیچ توطئه و ترفندی نمیهراسد و تا پای جان ، پای آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایستادهاند.