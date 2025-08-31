پخش زنده
مدیر کل بهزیستی خوزستان از اجرای طرح ملی سلامت اجتماعی محلهمحور (سلام) در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در مراسم روز ملی اورژانس اجتماعی گفت: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری با خدمات اورژانس اجتماعی و شماره ۱۲۳ ومراکز مداخله دربحران آشنایی دارند. این مراکز مأمن امنی برای افرادی هستند که در معرض خشونت، کودکآزاری، اختلافات خانوادگی و یا اقدام به خودکشی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲ مرکز در شهرستانهای استان خوزستان فعال است و تلاش میکنیم تاخدمات اورژانس رادر همه نقاط استان گسترش دهیم، افزود: تنها در سال گذشته بیش از ۴۰هزار خدمت مختلف از جمله ۱۵ هزارو۷۰۰مورد تماس با خط ۱۲۳ برقرار شد که از این تعداد، ۹ هزار مداخله مستقیم توسط تیمهای اورژانس اجتماعی انجام گرفت و این آمار، خوزستان را در ردیف استانهای برتر کشور در حوزه مداخله بهموقع قرار داده است.
مدیر کل بهزیستی خوزستان با اشاره به اجرای طرح ملی سلامت اجتماعی محلهمحور (سلام) گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، تعلق اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه آغاز شده است.
کریمیان با بیان اینکه نخستین گام آن، اجرای برنامه مهر و گفتوگو برای سالمندان و بازنشستگان است که بصورت پایلوت در مدرسه پویش اهواز اجراخواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این طرح، شاهد کاهش چشمگیر آسیبها ورشد سلامت اجتماعی در محلات باشیم.
وی به بخشی از اقدامات بهزیستی خوزستان در هفته دولت اشاره کرد و افزود: ۱۰۴ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش واگذار شد. همچنین ۲۴۷ طرح اشتغال با هدف توانمندسازی اقشار مختلف تحت پوشش، به بهرهبرداری رسید. علاوه بر این، سه مرکز غیردولتی شامل یک مؤسسه خیریه و دو مرکز مشاوره نیز افتتاح شد که میتواند به غنای خدمات اجتماعی استان بیفزاید.
مدیرکل بهزیستی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به شناسایی آسیبهای اولویتدار استان پرداخت و گفت: اختلافات خانوادگی در صدر آسیبها قرار دارد و به همین دلیل تقویت مشاورههای تخصصی خانواده در دستور کار است؛ که نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای اجتماعی میباشد.
کریمیان در پایان با تقدیر از تلاشهای کارکنان اورژانس اجتماعی و حمایتهای استانداری وسایر دستگاههای استان گفت: امیدواریم با توسعه این مراکز در همه شهرستانهای استان و با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، محیطی آرام، ایمن و به دور از خشونت برای جامعه فراهم کنیم و بهزیستی خوزستان با تمام توان در مسیر پیشگیری، مداخله و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برمیدارد.