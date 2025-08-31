ارسال ۱۴۱ اثر به دبیرخانه دهمین دوره کتاب سال لرستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ارسال ۱۴۱ اثر به دبیرخانه دهمین دوره ی جایزه کتاب سال استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ۱۴۱ اثر به دبیرخانه دهمین دوره ی جایزه کتاب سال این استان رسیده که برای داوری نهایی به خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال شد.
اعظم روانشاد با اشاره به اینکه نویسندگان شرکتکننده در این جشنواره ۱۰۰ درصد بومی هستند، افزود: دو درصد از آثار رسیده به جشنواره از ناشران غیر بومی هستند که البته نویسندگان بومی آثارشان را از سوی این ناشران عرضه کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: دهمین دوره ی جایزه کتاب سال لرستان با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با هدف شناسایی و معرفی کتابهای برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب، حفظ استقلال و هویت فرهنگی، حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص منتشر شد.
روانشاد افزود: مراسم پایانی این جایزه آبانماه ۱۴۰۴ همزمان با سیوسومین دوره ی هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار و به آثار برگزیده در هر بخش جوایزی اهدا خواهد شد.