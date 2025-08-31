دو نشان نقره و برنز ایران در اسکواش ۳ هزار دلاری ازبکستان
مسابقات سه هزار دلاری انجمن حرفهای اسکواش بازان جهان در ازبکستان با کسب یک نشان نقره و یک برنز برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای انجمن حرفهای اسکواش بازان جهان که در ازبکستان برگزار شد، سپهر اعتمادپور و پویا شفیعی فرد دو نماینده ایران در این مسابقات بودند که سپهر اعتمادپور در مرحله فینال با شکست برابر نماینده پاکستان به مدال نقره دست یافت و پویا شفیعیفرد سوم شد.
اعتماد پور در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر برابر میزبان به برتری رسیده بود و پویا شفیعی فرد با همین نتیجه نماینده پاکستان را شکست داده بود.
همچنین اعتمادپور در دومین دیدار به مصاف سالم الملکی از قطر رفت و موفق شد این اسکواشباز را ۳ بر صفر شکست دهد و راهی مرحله نیمهنهایی شود. پویا شفیعیفرد نیز به مصاف ویلسون چان از هنگکنگ رفت و این حریف را ۳ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
در ادامه این رقابتها و در مرحله نیمه نهایی سپهر اعتمادپور به مصاف پویا شفیعیفرد رفت و با برتری برابر او راهی دیدار پایانی شد.
این رقابتها دارای جایزه ۳ هزار دلاری بود.