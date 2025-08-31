تفاهم نامه همکاری علمی بین‌ المللی میان دانشگاه مدیریت و فناوری UMT پاکستان و دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست مشترک علمی با حضور دکتر اصغر زیدی، رئیس دانشگاه مدیریت و فناوری UMT کشور پاکستان، دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و دکتر گرجی به نمایندگی از خانم دکتر نجفیان ریاست مرکز بین‌ الملل دانشگاه پیام نور کشور و با هدف توسعه همکاری‌ های علمی و پژوهشی، در دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

محورهای اصلی این گفتگو شامل: تبادل دانشجو و استاد، برگزاری سمینارها و همایش‌ های علمی مشترک و طرحهای پژوهشی بین‌ المللی بود.

در این نشست، تفاهم‌ نامه همکاری علمی و دانشگاهی میان دو دانشگاه UMT پاکستان و پیام نور خراسان رضوی به امضا رسید.