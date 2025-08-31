به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شب شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام حسن عسکری (ع)، خوزستان، دروازه ورود تشییع به ایران اسلامی، سوگوار و عزادار است.

عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و منازل فرا رسیدن شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) را به ساحت مقدس فرزند ایشان، حضرت امام زمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند.

همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی حضرت امام حسن عسکری (ع) به اشتراک می‌گذارند.