پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره اماکن و خدمات اداری شرکت ملی حفاری ایران از برنامه ریزی در جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق در این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره اماکن و خدمات اداری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه نصب یک هزار و ۶٠٠ متر پرده با جذب نور مناسب جهت استفاده بهینه از نور طبیعی گفت : حذف کولرهای فرسوده و جایگزینی کولرهای جدید کم مصرف و برنامه ریزی برای نصب پنل خورشیدی از اقدامات به عمل آمده با هدف کاهش مصرف انرژی برق در شرکت ملی حفاری ایران است.
موسوی افزود: همچنین در جهت کاهش میزان مصرف آب بخش آب نصب چندین انشعاب آب غیر شرب، اجرای ٢٠ هزار متر مربع آبیاری قطرهای در سطح اماکن اداری و منازل سازمانی نیز انجام شده است.