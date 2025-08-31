به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره اماکن و خدمات اداری شرکت ملی حفاری ایران گفت: با هدف گسترش انرژی خورشیدی و کاهش مصرف برق، پنل‌های خورشیدی در این شرکت نصب می‌شود.

سید مسلم موسوی با اشاره به اینکه نصب یک هزار و ۶٠٠ متر پرده با جذب نور مناسب جهت استفاده بهینه از نور طبیعی، حذف کولر‌های فرسوده و جایگزینی کولر‌های جدید کم مصرف از اقدامات به عمل آمده با هدف کاهش مصرف انرژی برق در شرکت ملی حفاری ایران است، افزود: همچنین در جهت کاهش میزان مصرف آب بخش آب نصب چندین انشعاب آب غیر شرب، اجرای ٢٠ هزار متر مربع آبیاری قطره‌ای در سطح اماکن اداری و منازل سازمانی نیز انجام شده است.