خرید ۲۳ هزار تن گندم مازاد در مراغه
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: ۲۳ هزار تن گندم مازاد از گندمکاران این شهرستان در سال زراعی امسال خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هادی خرسندی گفت: از ۲۳ هزار تن گندم حدود ۱۹ هزار تن گندم مازاد برای استفاده در خبازیها و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن نیز به عنوان بذری برای کاشت در پاییز خریداری شده است.
وی با بیان اینکه خرید گندم مازاد تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت افزود: پیش بینی میشود تا یک ماه آینده یک هزار تن نیز خریداری شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: امسال در ۳۵ هزار هکتار از مزارع شهرستان گندم کاشته شده و پیش بینی میشود ۴۰ هزار تن محصول برداشت شود.
خرسندی گفت: با توجه به خرید بذری گندم در مراغه بخشی از نیاز شهرستانهای استان برای کشت پاییزه از این شهرستان تامین خواهد شد.
وی افزود: مراغه از قطبهای تولید گندم در آذربایجان شرقی است.