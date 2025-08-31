به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده تیپ ۲۹۲زرهی شهید آزادی ارتش گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری مشترک روابط عمومی‌های تیپ ۲۹۲ زرهی و بیمارستان ۵۸۰ مقاومت دزفول برگزار شد.

سرهنگ علی زنگنه افزود: در این جشنواره علاوه بر برگزاری ویژه برنامه‌های مختلف غرفه‌های البسه حجاب، صنایع دستی: و نقاشی برای کودکان و نوجوانان برپا شد.

وی ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی، ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در بین بانوان و معرفی الگو‌های موفق در زمینه حجاب و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره گوهر‌های فاطمی است.