جشنواره گوهرهای فاطمی در پادگان تیپ ۲۹۲زرهی شهید آزادی ارتش در شهرستان دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده تیپ ۲۹۲زرهی شهید آزادی ارتش گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری مشترک روابط عمومیهای تیپ ۲۹۲ زرهی و بیمارستان ۵۸۰ مقاومت دزفول برگزار شد.
سرهنگ علی زنگنه افزود: در این جشنواره علاوه بر برگزاری ویژه برنامههای مختلف غرفههای البسه حجاب، صنایع دستی: و نقاشی برای کودکان و نوجوانان برپا شد.
وی ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی، ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در بین بانوان و معرفی الگوهای موفق در زمینه حجاب و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره گوهرهای فاطمی است.