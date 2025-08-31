افتتاح نخستین کلینیک تخصصی قلب و عروق در شهرستان جوین، مراجعه بیماران به شهرهای بزرگ را کاهش می‌ دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جوین گفت: کلینیک تخصصی قلب با مشارکت بخش خصوصی و هزینه ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌ برداری رسید.

علی اکبر آزادواری افزود: با راه‌ اندازی این مرکز، دیگر نیازی نیست مردم شهرستان برای انجام خدمات تخصصی قلب و عروق، نظیر اکوکاردیوگرافی، به سبزوار یا سایر شهرهای دور مراجعه کنند.

آزادواری ادامه داد: ارائه خدمات تخصصی قلب طبق توافقات انجام شده برای بیماران اورژانسی بیمارستان با تعرفه دولتی انجام خواهد شد که منجر به کاهش هزینه‌ های سفر و کاهش دغدغه‌ های درمانی شهروندان می شود و افزایش سلامت عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

دکتر محمدرضا صدر، رئیس شبکه بهداشت و درمان جوین هم با اشاره به نقش مهم این کلینیک در تکمیل چرخه درمان بیماران قلبی گفت: راه‌ اندازی این کلینیک و استقرار متخصص قلب گام بزرگی در حوزه سلامت این شهرستان است و امیدواریم به زودی بخش سی‌ سی‌ یو بیمارستان قمر بنی‌ هاشم که فضای فیزیکی آن آماده شده نیز تجهیز و راه‌ اندازی شود تا مجموعه خدمات تخصصی قلب در شهرستان کامل شود.